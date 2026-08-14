Presidente Abelardo De La Espriella firma decreto de traslados y nuevo mando de la Policía

El presidente Abelardo De La Espriella firmó un decreto mediante el cual se dispone el traslado y reincorporación al servicio activo de varios oficiales generales de la Policía Nacional, así como la designación del nuevo director general de la institución.

La decisión establece la reincorporación al servicio activo de los mayores generales Jesús Alejandro Barrera Peña, Jaime Norberto Mujica y Ricardo Augusto Alarcón Campos, quienes habían sido retirados de la Policía Nacional en agosto de 2022 bajo la causal de “por solicitud propia”.

De acuerdo con el decreto, la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en sesión del 8 de agosto de 2026, emitió concepto favorable para la reincorporación de los tres oficiales generales.

A partir de esta decisión, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña fue designado como director general de la Policía Nacional de Colombia. El oficial ha ocupado diferentes cargos durante su trayectoria, entre ellos la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), además de desempeñar funciones en Colombia y en el exterior.



El decreto también dispone que el mayor general Jaime Norberto Mujica sea trasladado a la Subdirección de la Policía Nacional, donde ejercerá como subdirector.

Por su parte, el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos fue trasladado a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, en calidad de jefe.

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Con estas decisiones se modifica la estructura de la cúpula de la Policía que venía ejerciendo durante el gobierno anterior. El general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien había sido designado por el expresidente Gustavo Petro como director de la institución, fue trasladado a la Dirección de Talento Humano como personal agregado.

La misma situación se presentó con el mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía durante la administración de Petro. El oficial también fue trasladado como personal agregado.

Asimismo, el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, quien ocupaba la Jefatura del Servicio Nacional de Policía, fue trasladado bajo esta misma figura.

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La decisión presidencial establece así cambios en los principales cargos de dirección de la Policía Nacional, incluyendo la Dirección General, la Subdirección y la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

La figura de personal agregado corresponde a una situación administrativa en la que un uniformado queda a disposición mientras se define una nueva asignación o se adelantan los procedimientos correspondientes, incluido, según el caso, un eventual proceso de retiro.