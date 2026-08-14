Registraduría activa servicios móviles de identificación en zonas afectadas por terremoto

La Registraduría habilitó sus servicios móviles en las zonas afectadas por el terremoto del pasado lunes para que los damnificados puedan acceder a los servicios de registro civil e identificación.

“Las medidas adoptadas están dirigidas especialmente a las personas que perdieron sus documentos de identidad o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y requieren adelantar nuevamente sus trámites de identificación. El plan contempla acciones en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío ”, explica la entidad.

Es por eso que ya se trasladó una unidad móvil al departamento de Risaralda y será ubicada al frente al Hospital San Jorge de Pereira. En Valle del Cauca,

fueron instaladas cuatro estaciones móviles en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Aguila. En Cali, se van a hacer jornadas de trámites de identificación los días 20 y 21 de agosto en los albergues.

“En el departamento del Chocó, el jueves 20 y el viernes 21 de agosto se realizarán jornadas de identificación en Quibdó con estaciones móviles de servicio. Además, está previsto extender estas jornadas a los municipios del Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó”, señalaron desde la Registraduría.



Además, en Caldas y Quindío los trámites se están realizando bajo la modalidad de

exoneración por condición de víctima de catástrofe, de esta manera se garantiza el acceso gratuito a los servicios de registro civil e identificación.

“En el marco de la normatividad vigente y atendiendo las condiciones particulares de la emergencia, las personas directamente afectadas podrán acceder a estos trámites de manera gratuita, con el propósito de remover barreras y facilitar el ejercicio efectivo de su derecho a la identificación”, advierte la entidad.

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Por otro lado, habrá una medida excepcional para facilitar la inscripción de las defunciones ocurridas entre el 7 y el 21 de agosto en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

“Las defunciones que, como consecuencia de la emergencia, no puedan ser inscritas dentro del plazo legal de dos días contados a partir del momento del hecho no serán consideradas extemporáneas. En consecuencia, no será obligatorio presentar la orden del inspector de Policía para realizar la correspondiente inscripción en el registro civil”, dice el comunicado de la entidad.