Vicepresidente aclara que no está preparando decreto para retiro forzoso de funcionarios pensionados

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, aseguró que no es cierta la versión según la cual él estaría preparando un decreto con algunas condiciones para avanzar en el retiro forzoso de los funcionarios que están pensionados, pero siguen trabajando en el Estado.

“El vicepresidente no ha presentado una iniciativa en ese sentido, no ha impartido ninguna instrucción relacionada con este tema y tampoco ha hecho las declaraciones que algunos medios le atribuyen”, aclararon desde la Vicepresidencia.

En el mismo sentido, el equipo de Restrepo explicó que el vicepresidente no tiene facultades para tomar estas decisiones.

“También es importante precisar que la Vicepresidencia de la República no tiene competencia legal para expedir decretos del Gobierno nacional. Rechazamos este ataque donde se atribuyen al vicepresidente propuestas o declaraciones que nunca ha hecho”, señala la Vicepresidencia.



Según las versiones que surgieron en un primer momento, la idea del Gobierno era avanzar hacia el retiro forzoso para abrir espacio a un relevo generacional.