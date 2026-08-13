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Blu Radio  / Política  / Cubanos residentes en Colombia piden a De La Espriella mantener relaciones diplomáticas con Cuba

Cubanos residentes en Colombia piden a De La Espriella mantener relaciones diplomáticas con Cuba

En una carta al presidente colombiano advierten sobre el impacto que tendría un eventual rompimiento de los vínculos diplomáticos con La Habana y pide mantener los canales de cooperación entre ambos países.

Abelardo de la Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto UNGRD.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La Asociación de Cubanos Residentes en Colombia (ACRC) hizo un llamado al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, para que su Gobierno mantenga las relaciones diplomáticas con Cuba y preserve los canales institucionales que permiten la comunicación, la cooperación y la atención de las comunidades de ambos países.

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A través de una carta dirigida al mandatario, la organización destacó los vínculos históricos que, según señaló, unen a Colombia y Cuba y pidió que las decisiones de política exterior tengan en cuenta no solo las relaciones entre los Estados, sino también las consecuencias que pueden generar sobre las familias y ciudadanos que mantienen vínculos con ambos países.

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La ACRC sostuvo que los dos pueblos comparten "raíces históricas, la lucha común por la independencia y el ideal de una región soberana, justa y solidaria". En ese sentido, resaltó que durante años la cooperación bilateral ha producido resultados en áreas como la salud, la formación profesional y los intercambios culturales y académicos.

Bandera de Cuba
Los cubanos sostienen una bandera nacional durante el 67 aniversario de la Caravana de la Libertad para conmemorar la histórica entrada de Fidel Castro a la ciudad que marcó el inicio de la Revolución Cubana, en La Habana el 8 de enero de 2026.
AFP

Para la organización, estos vínculos constituyen una relación que trasciende los gobiernos de turno y que tiene efectos directos sobre miles de personas que viven, trabajan, estudian o mantienen relaciones familiares entre Colombia y Cuba.

Uno de los principales argumentos planteados en la carta está relacionado con la importancia de mantener abiertas las representaciones diplomáticas de ambos países. La ACRC señaló que la Embajada de Cuba en Bogotá y la Embajada de Colombia en La Habana cumplen una función fundamental para facilitar trámites consulares, mantener los canales oficiales de comunicación, promover actividades culturales y respaldar iniciativas de cooperación.

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Según la asociación, la existencia de estos espacios institucionales representa un puente para las comunidades y permite atender asuntos cotidianos que requieren la intervención de las autoridades de ambos países.

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