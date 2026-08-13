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Blu Radio  / Política  / “No cambiamos de posición frente a Petro”: Centro Democrático responde por permiso de salida

“No cambiamos de posición frente a Petro”: Centro Democrático responde por permiso de salida

El Centro Democrático defendió la decisión que tomó este miércoles en el Senado frente al permiso para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país y aseguró que su postura política frente al exmandatario no ha cambiado.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro durante alocución sobre el salario mínimo
Foto: Presidencia de la República
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

El pronunciamiento se conoce después de que la plenaria aprobara la proposición presentada por el partido Centro Democrático para autorizar las salidas de Petro. Durante la discusión hubo cuestionamientos al expresidente desde sectores de Gobierno, mientras otros congresistas defendieron que debía garantizarse el procedimiento establecido para un exmandatario.

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Ante las críticas que surgieron por la decisión, el Centro Democrático explicó que su respaldo estuvo acompañado de varias condiciones. Según el partido, se opuso a que Petro recibiera una autorización abierta e indefinida y pidió establecer ciertos mecanismos.

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Entre esas condiciones quedó que el expresidente deberá informar previamente las fechas y los destinos de sus salidas del país.

“No es un procedimiento nuevo. En diferentes momentos, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque acudieron al Congreso en relación con autorizaciones para salir del país”, se lee en el comunicado.

La colectividad también sostuvo que la autorización podrá ser revisada por el Congreso si cambian las circunstancias jurídicas o las condiciones bajo las cuales fue otorgada.

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Finalmente, el Centro Democrático señaló que mantendrá su oposición política a Petro y que cualquier eventual responsabilidad jurídica deberá ser determinada por las autoridades competentes.

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“Nuestra oposición es a Petro sin desconocer la Constitución y el Estado de derecho. Las investigaciones у eventuales responsabilidades deben avanzar por las vías institucionales correspondientes. Si una autoridad competente establece restricciones, deberán cumplirse”, señaló la colectividad.

Finalmente aseguraron que “esto no es defender a Petro. Es hacer oposición dentro de la Constitución. A Petro se le controla, se le fiscaliza y se le exige responder políticamente por sus actuaciones”.

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