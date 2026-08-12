¿Quién garantiza que Petro regrese al país?: Jota Pe Hernández tras permiso al expresidente

El senador Jota Pe Hernández cuestionó la decisión del Senado de autorizar al expresidente Gustavo Petro para salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato y aseguró que existe un riesgo de que no regrese a Colombia para responder por las investigaciones que, según señaló, permanecen abiertas en su contra. Durante una entrevista en Recap Blu, el congresista explicó las razones por las que votó en contra de la solicitud.

El congresista sostuvo que el artículo 196 de la Constitución establece precisamente un mecanismo para que el Senado evalúe la salida del país de un presidente una vez termina su periodo. En ese sentido, planteó su principal cuestionamiento: “¿Quién nos garantiza que Gustavo Petro, que tiene múltiples investigaciones, denuncias que varios congresistas hemos radicado en la Comisión de Investigación y Acusaciones con pruebas, quién nos garantiza que regrese?”.

El congresista también hizo referencia a otros funcionarios de la administración Petro que se encuentran fuera del país, y utilizó esos casos como argumento para cuestionar la autorización.

“¿Dónde está Carlos Ramón González? Le pregunté hoy a la plenaria del Senado. Prófugo de la justicia. ¿Dónde está César Manrique, que trabajaba en Presidencia? Fugado”, manifestó.



Además, mencionó a Verónica Alcocer y recordó el caso del expresidente ecuatoriano Rafael Correa como un ejemplo de un mandatario que enfrentó una condena mientras se encontraba fuera de su país.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer // Foto: AFP

Hernández consideró que el Senado debió evaluar con mayor detenimiento las investigaciones antes de permitir la salida del expresidente Petro.

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“Yo considero, a mi parecer como senador de la República, que se corrió un grave riesgo. Ojalá me esté equivocando, pero si Gustavo Petro no aparece, como no apareció Carlos Ramón González ni César Manrique, y seguramente Verónica Alcocer, para responder por lo que tenga que responder”, afirmó.



¿Cómo funciona el permiso?

Sobre las condiciones establecidas para el permiso, el senador explicó que el expresidente deberá informar cada vez que salga del país, pero consideró que esa condición no constituye una garantía efectiva de retorno.

Finalmente, Jota Pe expresó su preocupación por el futuro de las investigaciones que puedan avanzar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y aseguró que, desde su perspectiva, la presencia de Petro en Colombia sería necesaria para garantizar que responda a los procesos que eventualmente avancen.