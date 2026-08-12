Aprueban que el expresidente Petro pueda salir del país durante un año

A través de una carta enviada el 10 de agosto, el expresidente Gustavo Petro le pidió formalmente permiso al Senado de la República para salir del país durante un año para atender asuntos "personales y académicos", solicitud que fue aprobada este miércoles.

Con 73 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado aprobó que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante un año, según lo solicitó al Congreso de la República. Esto da cumplimiento al numeral 3 del articulo 173 de la Constitución y el articulo 123 de la Ley 5ª de 1992.

Durante el debate, la bancada del Centro Democrático presentó una proposición, firmada por los senadores Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meisel, que finalmente fue acogida por la plenaria. La propuesta autoriza un permiso general, pero establece que el exmandatario deberá informar al Senado cada salida del país, con las fechas y los lugares específicos a los que viajará.

“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”, indicó el expresidente en su carta para poder salir del país.



Por su parte, Hernán Cadavid y Alfredo Deluque habían pedido que la solicitud fuera más explícita y que se precisaran aspectos como los motivos de los viajes, los destinos y el tiempo que Petro permanecería fuera del país.

Tras la votación, el senador Iván Cepeda agradeció a la plenaria y al Centro Democrático por la proposición que permitió aprobar la autorización.

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“Quiero agradecer a la plenaria el haber votado la proposición que fue sometida por, en este caso, el Centro Democrático y autorizar la salida a la que tiene derecho el señor presidente, expresidente Gustavo Petro”, señaló Cepeda.

Gustavo Petro. Foto: AFP

¿Por qué el expresidente debe pedir permiso para salir del país?

El expresidente Gustavo Petro debe solicitar autorización al Senado para salir de Colombia durante el año siguiente al término de su mandato debido a una disposición establecida en la Constitución Política.

El artículo 196 señala que quien haya ejercido la Presidencia de la República no puede ausentarse del país durante el año siguiente a la fecha en que dejó el cargo sin autorización previa del Senado.

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Por esta razón, tras culminar su periodo presidencial el pasado 7 de agosto de 2026, Petro envió una comunicación formal a la Mesa Directiva del Senado para solicitar permiso para salir de Colombia durante el año posterior a la terminación de sus funciones.