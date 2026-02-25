En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Juez confirma medida de aseguramiento contra César Manrique por caso de corrupción en la UNGRD

Juez confirma medida de aseguramiento contra César Manrique por caso de corrupción en la UNGRD

El Juzgado 11 Penal del Circuito confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique dentro del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Foto: X @cesarmanriques
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad