En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Revelan el mensaje que Daniel Sancho le envió a su exnovia desde la cárcel en Tailandia

Revelan el mensaje que Daniel Sancho le envió a su exnovia desde la cárcel en Tailandia

A casi tres años de su detención en Tailandia, el caso de Daniel Sancho sigue generando nuevas revelaciones.

Daniel Sancho es un chef español, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho.
Daniel Sancho fue condenado por el asesinato del médico Edwin Arrieta.
Foto: Redes sociales de Daniel Sancho.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad