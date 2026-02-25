Revelan el mensaje que Daniel Sancho le envió a su exnovia desde la cárcel en Tailandia

Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, habría enviado recientemente un mensaje dirigido a su expareja sentimental.

De acuerdo con información divulgada por el medio español 20 Minutos, el mensaje no fue enviado directamente, sino a través de intermediarios.

En este, el condenado le habría solicitado a la mujer que lo olvidara y dejara atrás el vínculo que mantuvieron durante varios años, marcado por promesas que no se concretaron y que terminaron abruptamente con su captura en 2023.

El mensaje también reflejaría un intento de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida personal. Según el citado medio, Sancho consideraba insostenible la situación emocional en la que se encontraba antes de su detención, en medio de relaciones paralelas que, con el tiempo, se tornaron complejas.



Foto: redes sociales // AFP.

La mujer, identificada como Laura, fue su última pareja formal y mantuvo una relación con él durante aproximadamente cinco años.

Sin embargo, ella ha optado por mantenerse completamente al margen del caso desde el inicio. Incluso, durante el proceso judicial, rechazó participar como testigo y ha reiterado su decisión de no tener ningún tipo de relación con los hechos ni con quien fue su compañero sentimental.

Según versiones conocidas, la joven creía que Arrieta era únicamente un socio en proyectos profesionales, sin conocer el alcance real de la relación entre ambos.

Actualmente, Sancho permanece recluido en la prisión de prisión de Surat Thani, un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en el sur de Tailandia. Allí espera la resolución de los recursos legales presentados por su defensa, que buscan modificar la condena impuesta por la justicia tailandesa.

Las condiciones de reclusión han sido descritas como estrictas y con escasas actividades para los internos. Según ha contado su madre, Silvia Bronchalo, quien lo ha visitado en varias ocasiones, el joven ha logrado adaptarse a la rutina carcelaria. De acuerdo con sus declaraciones en medios españoles, su hijo mantiene una convivencia estable con otros reclusos, aunque el sistema penitenciario del país asiático es muy distinto al europeo y ofrece pocas opciones de ocupación o rehabilitación.

Por su parte, su padre, el actor Rodolfo Sancho, no ha viajado recientemente al país asiático. Según explicó en el programa televisivo Fiesta, su ausencia se debe a compromisos laborales que le han impedido desplazarse, aunque ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a su hijo durante el proceso.