El respeto por el otro nos permitirá tramitar diferencias: Bruce Mac Master

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió a los propósitos generales y a las reglas de conversación que debemos tener en la sociedad para poder tramitar las diferencias.

“¿Cómo es posible que no hayamos podido ponernos de acuerdo alrededor de la paz? Es decir, ¿Colombia quería o no quiere tener paz? Uno pensaría que sí, pero evidentemente hubo gente que, y lo vimos aquí, hubo gente que además tenía dolores adentro, que no había sanado y que no había, de alguna forma, superado y que no le permitió, digamos, de alguna forma actuar, y hubo gente que lo utilizó también en contra para hacer campañas políticas, hubo de todo”, empezó señalando Mac Master.

El presidente de la ANDI entregó las declaraciones en el foro ‘Para la polarización, la conversación’, un espacio para hablar sobre la manera en la que los diferentes sectores de la sociedad deben tramitar las diferencias.

“Pero dicho eso, uno lo que sí se encuentra es que tendríamos que tener ese ejemplo de propósito general, ese ejemplo de reglas para la conversación, ese ejemplo de reglas para el respeto por el otro que nos permitirá a nosotros realmente poder tramitar las diferencias que las tenemos”, agregó Mac Master.



En el mismo foro con Mac Master estuvo María Lorena Gutiérrez, la presidenta del Grupo Aval, quien se refirió al aporte que hacen los empresarios a la sociedad.

“El empresariado colombiano, pymes, grandes empresarios, somos los que invertimos, generamos empleo, hacemos inversión social. Y creo que ese es el rol del empresariado. Como estamos hablando de conversaciones, de una vez contesto otra pregunta, pero me parece interesante mencionarla ya. Y es no caer en las conversaciones de la incertidumbre y el corto plazo, porque me parece que le hacemos juego a unas conversaciones que pierden el foco de lo que hacen los empresarios. Lo que hacemos en las empresas es invertir, generar empleo, generar confianza sobre el país, pero si nos metemos en estas discusiones en las que nos meten del cortoplacismo, de los odios, pues estamos perdiendo el foco de lo que somos como empresarios”, agregó Gutiérrez.