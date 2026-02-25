Hombre irrumpió en boda de su amante y le disparó en plena ceremonia: testigos captaron todo

En plena ceremonia matrimonial y frente a decenas de invitados, un hombre irrumpió inesperadamente en el escenario y disparó contra la novia, provocando caos, gritos y la suspensión inmediata del evento. La mujer cayó herida mientras familiares y asistentes corrían desesperados para auxiliarla.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Buxar, en el estado de Bihar, en India, donde las autoridades adelantan un operativo para ubicar al responsable. El ataque se registró en la localidad de Chausa Nagar Panchayat, justo cuando la pareja realizaba el ritual tradicional conocido como “jaimala”, una ceremonia simbólica en la que los novios intercambian guirnaldas como señal de unión.

Según versiones preliminares, el agresor se acercó directamente a la tarima sin levantar sospechas y, a corta distancia, accionó el arma de fuego contra la mujer.

La bala impactó su abdomen, dejándola gravemente herida. El pánico se apoderó del lugar en cuestión de segundos, mientras algunos invitados intentaban socorrerla y otros buscaban al atacante en medio de la confusión.



La víctima fue trasladada inicialmente a un hospital cercano, donde recibió atención de emergencia. No obstante, debido a la gravedad de la lesión, los médicos ordenaron su remisión a un centro asistencial especializado en Varanasi, donde permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado.



Este es el video de la boda

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque estaría relacionado con un vínculo personal entre el agresor y la víctima. De acuerdo con reportes conocidos por las autoridades, el hombre sería vecino de la mujer y habría asistido a la ceremonia como un invitado más. La hipótesis principal señala que habría reaccionado al ver que la boda se concretaba con otra persona.

Tras el disparo, el sospechoso escapó del lugar sin ser detenido, aprovechando el desorden generado. Esto llevó a la policía a desplegar un operativo especial de búsqueda en diferentes sectores cercanos y posibles rutas de fuga. El superintendente de policía de Buxar, Shubham Arya, asumió la supervisión directa del caso y coordina las acciones para dar con su paradero.

Como parte de las labores investigativas, las autoridades recopilan testimonios de testigos y familiares, además de analizar videos que circulan en redes sociales y que evidencian los momentos posteriores al ataque. En esas imágenes se observa a varias personas rodeando a la novia herida, mientras otras intentan entender lo sucedido.

Por ahora, el principal objetivo de las autoridades es capturar al responsable y esclarecer si el ataque fue planeado con anticipación o si se trató de un acto impulsivo. Entre tanto, la comunidad permanece consternada por un hecho que transformó una celebración en una tragedia marcada por la violencia.