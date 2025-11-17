Hombre acabó con la vida de su pareja horas antes de su boda tras discusión sobre su vestido

La policía de Bhavnagar, en el estado de Gujarat, investiga el homicidio de Soni Himmat Rathod, una mujer de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado el sábado 15 d enoviembre en la residencia que compartía con su prometido, Sajan Baraiya, en Tekri Chowk. La joven había convivido con él durante más de un año, y la boda estaba programada para celebrarse esa misma noche.

Según las autoridades, la tragedia se desató luego de una disputa menor que escaló a violencia. El subcomisario RR Singhal detalló que la discusión inició por desacuerdos relacionados con el vestido de novia y los gastos generales de la boda. Durante el altercado, Sajan presuntamente golpeó a Soni con un tubo de hierro y la impactó contra una pared, lo que provocó la muerte inmediata de la joven.

Hombre muere tras matrimonio Foto: Freepik

Tras el ataque, el acusado abandonó la vivienda, la cual presentaba daños visibles en varias áreas. Vecinos de la zona reportaron movimientos inusuales y posibles signos de violencia, lo que motivó la intervención de la policía. Elementos del cuerpo policial confirmaron el fallecimiento de Soni y, tras varias horas de búsqueda, lograron la detención de Sajan Baraiya.

La investigación formal por homicidio ya está en curso. Las autoridades están entrevistando a familiares, amigos y vecinos para reconstruir los hechos, además de revisar si existían denuncias previas por violencia doméstica que puedan aportar información relevante sobre la dinámica de la pareja.



El caso ha generado conmoción en la comunidad local e internacional, dada la cercanía de la tragedia con la fecha programada para la boda. La policía de Bhavnagar enfatizó que continuará el seguimiento de todas las líneas de investigación, incluyendo la revisión de comunicaciones, testigos y antecedentes del sospechoso.