Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

El narco Pipo acusa a Noboa de ordenar el asesinato de candidato presidencial de Ecuador

El narco Pipo acusa a Noboa de ordenar el asesinato de candidato presidencial de Ecuador

El detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Daniel Noboa
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

