Atacan caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa: "Terrorismo e intento de asesinato"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, salió ileso luego de que el vehículo en el que se desplazaba fuera atacado a balazos y pedradas este martes en el sur del país, en medio de las protestas indígenas que completan 16 días contra el alza del diésel y otras medidas de su gobierno.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó a la prensa que el incidente ocurrió mientras la caravana presidencial se dirigía hacia la provincia andina de Cañar, donde manifestantes bloquearon el paso del convoy.

“Aparecieron unas 500 personas que lanzaron piedras a la caravana y también hay signos de bala en el carro del presidente”, indicó Manzano, asegurando que Noboa resultó ileso. Tras el ataque, el mandatario continuó su agenda y participó en un acto público en la ciudad de Cuenca, en la vecina provincia del Azuay, donde se reunió con estudiantes y defendió el trabajo de su gobierno frente a los hechos de violencia.

“Hoy es el momento de optar por el futuro que queremos para nuestro país. Debemos luchar por el desarrollo, pero de manera pacífica, inteligente y colectiva”, expresó Noboa ante jóvenes de bachillerato técnico.



“No vamos a permitir que un poco de vándalos impidan que sigamos trabajando por ustedes. La ley aplica para todos”, subrayó.

Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de manifestantes lanzando piedras contra la caravana presidencial y dañando varios vehículos.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocante del paro nacional, denunció que los militares reprimieron las protestas en Cañar. En sus redes sociales compartieron imágenes de envases de bombas lacrimógenas y videos donde se observa a manifestantes enfrentándose con piedras a las fuerzas del orden.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

Las razones de la protesta en Ecuador

Las movilizaciones comenzaron el 12 de septiembre, luego de que el gobierno eliminara el subsidio al diésel, lo que incrementó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Los manifestantes exigen la restitución del subsidio, la reducción del IVA del 15 % al 12 %, y han sumado su rechazo a la consulta popular del próximo 16 de noviembre, que plantea la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Noboa ha defendido su decisión al afirmar que los recursos del subsidio ahora se destinan directamente a compensaciones para los sectores más vulnerables, y no a grupos delictivos.

“Hoy estamos golpeando al narcotráfico, a los traficantes de combustibles, a todos los que buscan el mal para el Ecuador”, señaló durante una visita a la comunidad de Sigsihuayco, en Cañar.