Hurto y ataque con arma de fuego contra dos hermanos dejó un fallecido en Guarne, Antioquia

Un robo y ataque con arma de fuego contra dos hermanos dejó un fallecido en Guarne, Antioquia. Las autoridades investigan qué grupo está tras estos hechos violentos.

No para la violencia en el Oriente de Antioquia. En las últimas horas, un joven de 19 años y su hermano de 24 fueron víctimas de robo, y luego resultaron lesionados con arma de fuego en la vereda Toldas del municipio de Guarne.

Tras lo sucedido, los jóvenes fueron socorridos por los bomberos del municipio, quienes los trasladaron al hospital San Vicente Fundación de Rionegro, donde falleció Santiago Restrepo Hernández, el menor de ellos, quien según el parte médico tenía un tiro en la cabeza.

Según el reporte de las autoridades, las víctimas son foráneos, pues son oriundos del municipio de Bello, pero se encontraban en esa localidad realizando un negocio con una consola, pero en el momento en el que transitaban por el sector en una motocicleta, cerca al casco urbano, ya entrada la noche, sujetos en motocicletas les hurtaron sus pertenencias y el automotor, propinándole varios disparos.



Tras la inspección técnica al cadáver, que fue realizada por el CTI de Rionegro, la Policía de Antioquia intenta dar con el paradero de los responsables.Sobre la situación de orden público en esa subregión, vale la pena recordar que la ONG Corpades advirtió en el informe “¡Oriente antioqueño en riesgo!”, que hay una crisis marcada por la presencia de grupos armados ilegales, conflictos socioambientales, pérdida de soberanía alimentaria y abandono institucional. Según el documento, estos factores han configurado una realidad de violencia, desigualdad y presión sobre las comunidades rurales de los 23 municipios que lo conforman.

El informe también alerta sobre el fortalecimiento de estructuras armadas ligadas a economías ilícitas, así como el impacto de asesinatos, desplazamientos y desapariciones que afectan no solo la seguridad, sino la dignidad y el proyecto de vida de las comunidades.