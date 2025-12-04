En vivo
Cinco abatidos del Clan de Oriente en combates contra el Gaula del Ejército en Nariño, Antioquia

Cinco abatidos del Clan de Oriente en combates contra el Gaula del Ejército en Nariño, Antioquia

De acuerdo con un informe de inteligencia, este grupo al margen de la ley está en alianza con las disidencias del Frente 36 de las Farc, que pretende su expansión en varias zonas del departamento.

