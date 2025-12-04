Cinco abatidos del Clan de Oriente en combates contra el Gaula del Ejército en Nariño, Antioquia

Una operación militar desarrollada por tropas del Gaula Militar y el CTI en la vereda El Recreo, del municipio de Nariño, Antioquia, dejó abatidos a cinco señalados integrantes del Clan de Oriente, incluido un reconocido cabecilla junto con varios integrantes de su círculo cercano. Estos están señalados por el crimen de un menor de 13 años de edad en zona rural de esa localidad.

Se trata de Rodrigo Arango Galeano, alias Rigo o Farley, señalado como uno de los principales articuladores de la expansión criminal del frente 36 de las disidencias de las Farc, en alianza con el Clan de Oriente, en esta zona del departamento. Información de inteligencia del Ejército señala que este hombre estaba en contacto con Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo o Camila, capturado en 2023 en la vereda Macanal del municipio de San Rafael, y quien, desde la cárcel de La Dorada, Caldas, habría estado orientando el fortalecimiento financiero de estas redes ilegales vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos auríferos sobre la ribera del río Samaná.

Junto al cabecilla también murieron Andrés Felipe García García, Diego Alberto Zapata Gayo, Esneider Blandón Álvarez y Jhon Eiver Granada Rondón, quienes, según el Ejército, integraban el anillo de seguridad y hacían parte de la comisión armada que avanzaba en coordinaciones con el reducto del Clan del Oriente.

En el lugar los soldados incautaron dos fusiles de asalto M16, una pistola automática calibre nueve milímetros marca Star, dos escopetas marca Mossberg & Sons, dos chalecos multipropósito color verde oliva, 35 cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor para pistola del mismo calibre, varios proveedores y munición calibre 556, material explosivo aún en verificación, varios teléfonos celulares y documentación considerada de interés para labores de inteligencia.