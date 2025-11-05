Familias desplazadas y cierre de gasolina por presencias de ilegales con armas en Nariño, Antioquia

Familias desplazadas y cierre de estación de gasolina deja presencia de ilegales con armas de largo alcance en Nariño, Antioquia. La Policía confirmó que estos hechos están atribuidos al frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes están extorsionando a personas de la comunidad.

En zozobra viven los habitantes de la vereda El Recreo, en zona rural del oriente de Antioquia, pues desde hace varios días se vienen registrando actos de intimidación y extorsión por parte de hombres con armas de largo alcance que hacen patrullajes

Según confirmó la alcaldesa del municipio Nariño, Érika Cardona, estos ilegales han hecho disparos y envían mensajes amenazantes vía WhatsApp, presionando el pago de importantes sumas de dinero a comerciantes del sector, lo que ocasionó el desplazamiento de por lo menos dos familias: la del dueño de una estación de gasolina que fue cerrada y otra de un sector aledaño.

“Infortunadamente ha derivado en el desplazamiento de algunas familias y más propiamente del cierre de la estación de combustible del sector por no acceder al pago de estas sumas de dinero y en el caso de otras familias del sector desplazamientos por precaución. Los informes que ha entregado la fuerza pública vienen trabajando en la estructuración de un proceso de judicialización que permita con la captura de los responsables”, aseguró.



Foto suministrada

La preocupación aumentó con una reciente publicación de una imagen por parte de los ilegales de la mira telescópica de un fusil y otra con esta arma de largo alcance apuntando hacia la bomba de gasolina desataron el temor.

Versiones de la comunidad señalan que se trata de integrantes de un grupo residual del Clan de Oriente y que en la zona hace presencia del Clan del Golfo, pero según el comandante Óscar Rico se trata de integrantes del frente 33 de las disidencias o ilegales que se hacen pasar como miembros de este grupo, quienes, incluso, habían decretado un supuesto toque de queda por redes sociales, aunque luego bajaron la publicación.

“Estamos hablando que es del frente 33. Desconozco si son del frente o es un grupo nuevo que están sacando. Ese panfleto de por redes sociales lo sacaron, pero ya lo quitaron, lo bajaron de la página. En ese momento no había cierre de establecimientos públicos allá en Nariño. Ya hay unas verificaciones, el tema de prevención en extorsión”, dijo.

El coronel Rico confirmó que más unidades policiales llegarán a esa localidad, que el comandante operativo será desplegado allí con otros uniformados de apoyo.

Por su parte, la mandataria agregó que la fuerza pública ya viene trabajando en un proceso de judicialización de los tres hombres señalados de ser los responsables de estos actos extorsivos, quienes a su vez serán los mismos que perpetraron el asesinato de un menor de edad el pasado 19 de octubre en la vereda Balsora, por el que la Gobernación ofreció recompensa y ya hay información que ha venido aportando la ciudadanía por ese caso.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES, advirtió que Este nuevo hecho podría dar un nuevo elemento de que es un plan de expansión del grupo autodenominado 'Conquistadores de Oriente' y que en reiteradas ocasiones han evidenciado la situación de violencia en la zona "sin que hasta el momento se den respuestas serias a nuestras denuncias", indicaron en sus redes sociales.