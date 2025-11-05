En vivo
Antioquia  / Familias desplazadas y cierre de gasolina por presencias de ilegales con armas en Nariño, Antioquia

Familias desplazadas y cierre de gasolina por presencias de ilegales con armas en Nariño, Antioquia

Recientemente hubo el desplazamiento de por lo menos dos familias: la del dueño de una estación de gasolina que fue cerrada y otra de un sector aledaño.

