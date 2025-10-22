En vivo
Antioquia

Violencia en Antioquia tiene desplazadas a más de 2.700 personas en cinco municipios

Violencia en Antioquia tiene desplazadas a más de 2.700 personas en cinco municipios

La situación más complicada se vive en Briceño donde hay 2.132 desplazados, seguido por Anorí donde hay 282 afectados, luego Tarazá con 140 personas desplazadas.

Desplazados Briceño.jpg
Desplazados Briceño.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Alerta humanitaria en Antioquia: cinco municipios tienen más de 2.700 personas desplazadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación pidieron una intervención urgente del Gobierno nacional en las regiones afectadas.

El desolador panorama de orden público en el departamento de Antioquia no solo sigue generando preocupación entre las autoridades, sino que, con el paso de las horas, se agudiza para miles de personas que han tenido que salir corriendo de sus viviendas por los enfrentamientos que se han incrementado en los últimos días entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo.

Según el reporte de las autoridades departamentales, la situación más complicada se vive en Briceño, donde hay 2.132 desplazados, seguido por Anorí, con 282 afectados; luego Tarazá, con 140 personas desplazadas; y cierran la preocupante lista los municipios de El Bagre, con 76 desplazados, y Valdivia, con 60 afectados por la violencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue crítico una vez más con el Gobierno nacional, al que culpó del grave panorama de orden público que atraviesan las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño: "Esto es, una vez más, consecuencia de lo que es esa política de la paz total tan equívoca. El Gobierno nacional se ha dedicado a jugar con candela. Ojalá esto pueda ser cambiado muy rápidamente por un nuevo gobierno que asuma la protección de los colombianos como la tarea principal", señaló el mandatario.

Sobre el punto más álgido de la violencia en el municipio de Briceño, el Ejército Nacional informó recientemente que ha arreciado la ofensiva militar contra las disidencias de alias ‘Calarcá’, principales responsables del desplazamiento masivo en Briceño y Valdivia.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos y Paz de Antioquia, María Giraldo, aseguró que en cada uno de los municipios afectados se está realizando una atención humanitaria de emergencia con presencia de la Fuerza Pública: "Hemos venido articulando con la Fuerza Pública para que se pueda hacer presencia en estos territorios, sobre todo en los rurales, para que se pueda brindar esas condiciones de seguridad para cuando las familias decidan regresar, lo puedan hacer", indicó.

Lea también:

  1. Desplazamiento masivo Briceño
    Cortesía: Comunidad
    Antioquia

    Desplazados por violencia en Briceño ya superan los 2.100: municipios vecinos enviaron ayudas

  2. Nuevo crimen en el Valle: asesinan a médico del Inpec en Cali
    Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
    Pacífico

    Asesinan a médico de la cárcel de Villahermosa en medio de ola de violencia contra el Inpec

Además, ante la problemática, la Defensoría del Pueblo pidió una intervención urgente en la zona, al igual que la Procuraduría General de la Nación, que rechazó los actos que provocaron la crisis humanitaria en el municipio de Briceño. El ente de control manifestó su preocupación por la vulneración sistemática de los derechos humanos de los más de 2.700 desplazados.

Por último, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Víctimas y a otras autoridades regionales para que se activen de inmediato las rutas de prevención, protección y atención para los cientos de desplazados.

