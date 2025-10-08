Asesinan a médico de la cárcel de Villahermosa en medio de ola de violencia contra el Inpec

Autoridades confirmaron la identidad de Julián Campo Giraldo, médico de 39 años adscrito a la cárcel de Villahermosa, quien se suma a la lista de funcionarios y dragoneantes del Inpec asesinados recientemente en el Valle del Cauca.

El profesional de la salud fue atacado a bala en la tarde del pasado viernes, cuando se dirigía a su vivienda después de culminar su jornada laboral en el centro penitenciario, cuando se movilizaba en su vehículo por el barrio Belalcázar.

"Nosotros aquí en nuestro establecimiento, a lo largo de cinco días, ya van dos personas. Primero, el viernes con nuestro médico, que desde acá le mandamos un mensaje de apoyo y de solidaridad para la familia de nuestro médico que el viernes pierde la vida. Yo tuve la posibilidad de conversar con él, era un hombre muy de Dios, muy responsable con su trabajo", dijo Gerson Mauricio Marmolejo, sacerdote de la Cárcel de Villahermosa.

Y es que en la noche de este lunes también fue asesinado otro dragoneante, identificado como Jimmy Flórez Salazar, de 50 años, asesinado después de terminar su jornada laboral en la cárcel de Villahermosa. En este caso, nuevamente sicarios le dispararon cuando iba en su carro. La víctima llevaba 26 años en la institución.



"Se activaron los actos urgentes por parte de la Policía Judicial, nuestra Sijín también está en coordinación con la Dijín del nivel nacional. De parte de la Administración Distrital, todo el apoyo para la investigación, nuestra solidaridad con la familia de este dragoneante y, por supuesto, en coordinación con el Gobierno Nacional. La idea es poder tener resultados rápidamente para identificar a los responsables de este homicidio", manifestó Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Por estos hechos, que se han registrado en Cali y Palmira, las autoridades señalaron que corresponde a un plan pistola por parte de bandas criminales para asesinar a funcionarios, trabajadores y dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

"Están asociados desde la vigencia 2020, cuando este delincuente conocido como Pipe Tuluá, otro que es alias Dimas, otro delincuente conocido como Chingapipe, cuando estaban privados de la libertad, empezaron a amenazar a guardianes del Inpec, a funcionarios, con un panfleto que ellos denominaron, entre comillas, ‘Mago’", expresó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La cárcel de Villahermosa permanece bajo estrictas medidas de seguridad, con refuerzo de la Fuerza Pública y la suspensión temporal de las visitas al establecimiento penitenciario.

