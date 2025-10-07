Asesinan en Cali a dragoneante del Inpec; salía de relevo de cárcel de Villahermosa

Este martes asesinaron en la ciudad de Cali al dragoneante del Inpec Jimmy Flores Salazar, quien había finalizado sus funciones en la cárcel de Villahermosa y salía de relevo.

Autoridades investigan el hecho.



Otros atentados en contra del Inpec

El pasado 3 de octubre, hacia las 6:30 de la mañana, cuatro hombres en dos motos pasaron frente a las instalaciones de la cárcel La Modelo disparando contra guardias del Inpec, dejando un muerto y dos funcionarios heridos.

Los uniformados fueron trasladados de manera inmediata al hospital, pero se desconoce aún el estado de salud de los dos funcionarios.

Le puede interesar: Caen ocho sospechosos de asesinar a funcionario del Inpec, en Palmira, Valle



El funcionario que falleció fue identificado como el dragoneante Miguel Nuñoz Llano. Las personas que resultaron heridas fueron identificadas como los dragoneantes Jefferson Vásquez Paez y Carlos Martínez Navarrete.

En diálogo con Mañanas Blu, Alderson Moreno, dragoneante del sindicato SEUP del Inpec, aseguró que ellos ya han lanzado alerta a las autoridades sobre los riesgos de los integrantes de la institución y la inseguridad de la cual son blanco. En ese sentido, explicó que ya existían amenazas en esta zona aledaña al centro carcelario.

