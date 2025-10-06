Ofrecen millonaria recompensa por sicarios que atentaron contra dragoneante del Inpec en Quindío

Este lunes 6 de octubre, tras un consejo de seguridad, las autoridades del Quindío anunciaron nuevas medidas para reforzar la protección del personal del Inpec en el departamento. Entre ellas se destacan la instalación de cámaras de seguridad con inteligencia artificial, el acompañamiento del Ejército y la Policía en los cambios de turno y una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de ataques contra funcionarios penitenciarios.

Los anuncios se conocieron después del atentado con arma de fuego que sufrió un dragoneante del Inpec el pasado sábado 4 de octubre, al salir de cumplir su turno en la cárcel San Bernardo, en el sur de Armenia. Según el reporte, hacia las 6:05 de la tarde el vehículo en el que se movilizaba recibió al menos cinco impactos de bala en las ventanas, la carrocería y la llanta delantera izquierda. El ataque ocasionó esquirlas que le provocaron heridas leves, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial.

La Policía informó que el funcionario afectado lleva aproximadamente año y medio vinculado al Inpec en el Quindío y es oriundo de Cúcuta.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino, explicó que con estas medidas se busca garantizar la seguridad tanto de los trabajadores penitenciarios como de los internos en los centros de reclusión del departamento. “Se realizará una inversión importante en cámaras de seguridad en el sector, que cuenten con inteligencia artificial (…) También se dio la directriz a la Policía y al Ejército para acompañar los ingresos y salidas de los centros penitenciarios”, indicó.



Las medidas aplicarán en la cárcel Villa Cristina, para mujeres; en San Bernardo, en Armenia; y en Peñas Blancas, en Calarcá.