Trump habla de la posibilidad de entrar en guerra con Venezuela: "No la descarto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este viernes sobre las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, y sobre una posible guerra entre los países.

En diálogo con NBC News, Trump, al ser preguntado sobre la posibilidad de una guerra con el país vecino de Colombia, señaló que "no lo descarta".

Al respecto, nuevamente habló sobre la posibilidad de incautar más petroleros venezolanos y le dijo a NBC News que si los barcos siguen navegando, podrían terminar "de regreso en uno de nuestros puertos".

Además, sobre Nicolás Maduro especificó que: "Maduro sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie".



Noticia en desarrollo...