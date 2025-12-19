En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / JEP condena al coronel (r) Mejía a 20 años de prisión por 72 falsos positivos

JEP condena al coronel (r) Mejía a 20 años de prisión por 72 falsos positivos

Esta es la primera sentencia de la JEP en la que se impone cárcel.

Publicidad

Publicidad

Publicidad