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Blu Radio  / Falsos Positivos

Falsos Positivos

Falsos positivos
Judicial

Condenan a 55 años a mujer que atrajo con ofertas de trabajo a tres víctimas de falsos positivos

Mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete.
Nación

“Presioné por bajas en combate”: general (r) reconoce su responsabilidad en 28 falsos positivos

Cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila.
Nación

Diez militares que comparecen ante la JEP apoyaron la recuperación de 54 cuerpos en Huila

Exposición 6402+ Razones para no olvidar.
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MinCultura inauguró la exposición "6402+ Razones para no olvidar"

JEP Falsos Positivos Fotografía de referencia.
Judicial

JEP resolvió la situación jurídica de 39 exmilitares vinculados a falsos positivos en Antioquia

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Judicial

Tres generales y otros 22 militares admitirían responsabilidad por falsos positivos en Costa Caribe

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Judicial

JEP condena a coronel (r) Germán Alberto León por su responsabilidad en 31 falsos positivos

Falsos positivos
Judicial

JEP envía a 29 exmilitares al Tribunal para la Paz por falsos positivos en Huila

JEP entrega cuerpo en Urabá
Antioquia

Familia de joven presentado como 'falso positivo' recibió restos en Antioquia tras 22 años de crimen

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Nación

De 2.374 falsos positivos determinados en autos por la JEP, 1.956 han sido plenamente identificados

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