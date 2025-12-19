Cambio Radical no participará en consulta interpartidista de marzo

El partido Cambio Radical envió una carta al Consejo Nacional Electoral en la que desiste de su intención de participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo.

La carta fue enviada por el director del partido Germán Córdoba.

“Manifiesto que el partido Cambio Radical ha decidido, tras un análisis interno, retractarse de manera autónoma y expresa de su intención de participar en la consulta popular e interpartidista para la escogencia de candidato a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo constitucional del 2026 al 2030”, dice la carta.

Es importante recordar que desde algunos partidos de oposición, como el Conservador y el Centro Democrático, han planteado la posibilidad de no ir a una consulta y elegir candidato por medio de una encuesta.



Además, es importante recordar que, hasta el momento, Cambio Radical no tiene candidato a la presidencia.