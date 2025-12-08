En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Cambio Radical radicó solicitud para participar en consulta pero sigue sin anunciar su candidato

Cambio Radical radicó solicitud para participar en consulta pero sigue sin anunciar su candidato

La colectividad deja ver que apoyará una figura en las interpartidistas de marzo para definir el aspirante presidencial de la derecha y centroderecha, pero no ha definido quién.

Publicidad

Publicidad

Publicidad