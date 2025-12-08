Cambio Radical radicó solicitud para participar en consulta pero sigue sin anunciar su candidato

El Partido Cambio Radical oficializó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su intención de participar en una consulta popular interpartidista con miras a las elecciones presidenciales de 2026, atendiendo, según la colectividad, el reiterado llamado a la unidad hecho por su líder natural, Germán Vargas Lleras.

La decisión, explicaron, responde a lo que consideran un “urgente” esfuerzo por articular sectores democráticos que permitan enfrentar el deterioro institucional y el “rumbo equivocado” que, a su juicio, ha tomado el país bajo el actual Gobierno.

El partido advierte que esa convergencia es necesaria para “detener una dictadura” y reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales afectadas.

En su pronunciamiento, Cambio Radical resaltó que la consulta interpartidista es un mecanismo democrático, transparente y participativo, idóneo para escoger una única opción de liderazgo respetuosa de las instituciones y de las reglas electorales.



Pese al paso formal ante la Registraduría, la colectividad aún no anuncia quién será su candidato presidencial. No obstante, reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la responsabilidad política y la búsqueda de consensos que, dicen, puedan ofrecerle al país alternativas de estabilidad y recuperación.