30 de enero de 2026: El Andén, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 30 de enero de 2026:



El consular político Juan Sebastián Rodríguez, el asesor político Felipe Arrieta y el politólogo Nicolás Romero Rave se subieron a El Andén para analizar lo que será la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, ¿qué van a negociar en la Casa Blanca?

Juan Nicolás Durán, vicepresidente de ANIR, habló sobre cómo cambiarán el sueldo a los médicos internos.

Escuche el programa completo aquí: