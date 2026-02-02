En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Múnera deja la rectoría de UNAL y rol como docente tras más de dos meses de fallo en su contra

Múnera deja la rectoría de UNAL y rol como docente tras más de dos meses de fallo en su contra

Cabe recordar que el Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Múnera tras encontrar irregularidades en su designación por parte del el Consejo Superior Universitario.

