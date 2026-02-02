Múnera deja la rectoría de UNAL y rol como docente tras más de dos meses de fallo en su contra

Leopoldo Múnera renunció oficialmente a su cargo como rector y docente de la Universidad Nacional luego de que el Consejo de Estado anulara su elección en noviembre pasado, al considerar que su permanencia no puede seguir siendo un factor de distorsión en un debate académico y político.

“Convencido de que el proyecto de universidad que hemos impulsado no depende de una persona y que representa los deseos de transformación de un sector importante de la universidad, considero que otros(as) docentes deben tomar el relevo académico y animar las reformas que necesita la UNAL”, dice en la carta enviada por Múnera.

Con su renuncia también como docente, inicia un proceso de retiro voluntario tras más de cuatro décadas en la labor.

El exrector hizo un balance de su trayectoria en la UNAL, recordando su labor como profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, su participación en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, la dirección del Grupo de Teoría Política Contemporánea y su trabajo en espacios de articulación con sectores sociales y populares. Además, destacó su experiencia en cargos administrativos como decano, vicerrector de la sede Bogotá y rector, desde los cuales abordó debates sobre educación superior, derechos humanos, paz y lo público.



“En la UNAL comprendí la riqueza del conocimiento académico y la importancia de la diversidad de saberes y sensibilidades artísticas, científicas, profesionales, técnicas y tecnológicas que se cruzan en sus campus. También de los encarnados por estudiantes y profesores que vienen de la mayor parte de las regiones del país o por los sectores populares y las comunidades étnicas y raizales que contribuyen a definir el acervo de la sociedad colombiana”, resaltó Múnera.

Leopoldo Múnera Foto: www.rectoria.unal.edu.co

Uno de los puntos claves del comunicado fue la defensa del carácter público de la universidad frente a modelos que, según Múnera, buscan acercarla a ser una empresa autosostenible pues son más los riesgos que traería gestionar la autofinanciación, la competencia por recursos institucionales y la privatización encubierta de funciones como la extensión y la investigación.

“Con frecuencia, quienes, animados por el espíritu empresarial privado, buscan la autofinanciación de las instituciones de educación superior o de algunos campos del conocimiento que son considerados como ‘poco rentables’, olvidan que para determinar el sentido de los proyectos culturales nacionales o territoriales y materializarlo, la sociedad en su conjunto, por medio del Estado, debe garantizar el buen funcionamiento de las universidades públicas, sin asimilarlas a empresas autosostenibles y destinando para ello los recursos necesarios”, insistió el rector saliente.

Múnera cerró su carta planteando los nuevos desafíos que enfrenta la Universidad Nacional, entre ellos el impacto de la inteligencia artificial en los procesos pedagógicos, la crisis climática, la transición energética y las transformaciones geopolíticas globales.

Cabe recordar que, el pasado 20 de noviembre, el Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Múnera tras encontrar irregularidades en su designación por parte del el Consejo Superior Universitario el cual, dice el fallo, se extralimitó al revocar un acto administrativo anterior que designaba a José Ismael Peña.

Sin embargo, el fallo no determinó que Peña debía asumir la rectoría y por ello, tras la decisión, el cargo de rector fue declarado vacante y quedó encargado Andrés Felipe Mora.