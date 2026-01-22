En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Juez negó tutela a José Ismael Peña para volver a la rectoría de la Universidad Nacional

Juez negó tutela a José Ismael Peña para volver a la rectoría de la Universidad Nacional

La tutela interpuesta con la que el profesor Peña buscaba volver a la rectoría de la Universidad Nacional fue negada en primera instancia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad