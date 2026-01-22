Juez negó tutela a José Ismael Peña para volver a la rectoría de la Universidad Nacional

El lío sobre quién debe asumir la rectoría de una de las universidades más importantes del país sigue teniendo desarrollos. Un juez de Bogotá negó, en primera instancia, una tutela que interpuso el profesor José Ismael Peña, en la que pedía ejercer en propiedad como rector de la Universidad Nacional tras la anulación de la designación de Leopoldo Múnera por parte del Consejo de Estado.

El juez determinó que el alto tribunal solo analizó el proceso de legalidad de los nombramientos en la rectoría de la universidad, sin ordenar el restablecimiento del derecho ni la posesión de Peña en el cargo.

En su solicitud, el profesor Peña sostuvo que existía claridad sobre la validez de su elección del 21 de marzo de 2024 y cuestionó actuaciones posteriores del Consejo Superior Universitario (CSU). En particular, alegó que, pese a advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre la improcedencia de reabrir el proceso electoral por vía administrativa.

No obstante, al resolver la tutela, el juez enfatizó que las decisiones del Consejo de Estado no reconocieron un derecho subjetivo vigente a ocupar la rectoría ni dispusieron la posesión del profesor Peña.



En el fallo se subrayó que las providencias “se limitaron a ejercer el control de legalidad propio del medio de nulidad electoral”. De manera expresa, se recordó que la decisión del 4 de septiembre de 2025 dejó consignado que la negativa de la nulidad de la elección “no implica su regreso al cargo”, señaló el juez.

En el caso concreto, concluyó el juez, ese presupuesto no se encuentra satisfecho, pues no existe un acto válido posterior a las decisiones judiciales que disponga la designación o posesión del profesor Peña como rector.