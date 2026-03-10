Conductora de flota se fue a golpes con uno de sus compañeros en plena calle; hay video

Un nuevo caso de intolerancia quedó captado cerca a la capital colombiana, específicamente en la glorieta en la entrada del municipio de Mosquera, Cundinamarca, en donde una conductora se fue a los golpes con uno de sus colegas, al parecer, por un cruce de palabras entre los dos que se desató todo.

El hecho habría ocurrido en horas de la tarde de este 10 de marzo, la conductora y su colega (al parecer de la misma empresa) tuvieron un cruce de palabras que terminó en una reacción violenta por parte de ella, que, sin pensarlo, le respondió con golpes ante la mirada de todas las personas que transitaban en este punto.

En el video que se dio a conocer en redes sociales, lo único que se pudo evidenciar fue un cruce de palabras entre ambos y los golpes, tanto así que un perro que estaba en ese momento intentó separarlos y les ladraba para que se detuvieran en medio de la tensa situación.

El caso llamó la atención de los ciudadanos, en especial porque este tipo de casos de intolerancia se han vuelto algo habitual en diversos puntos, asimismo, las autoridades hicieron un llamado a mayor responsabilidad vial que evite que se presenten este tipo de situaciones en las carreteras del país.



Por otro lado, muchas personas criticaron la actitud de la mujer, en especial porque fue la que comenzó a pegarle a su colega sin razón alguno y esto no cayó bien entre los internautas que no vieron de buna manera este comportamiento en las calles.