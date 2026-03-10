Policía de civil frustró atraco en puente peatonal de El Poblado en Medellín; hay video

Vestido con un conjunto deportivo y de camino a su casa tras terminar su turno, un policía no dudó ni un momento que debía ayudar a un ciudadano que fue víctima de un atraco a plena luz del día, en el puente peatonal de la estación Poblado del Metro en Medellín.

En un video que él mismo grabó como prueba, le preguntó a testigos del hecho para dónde habían cogido los ladrones, se metió un tramo en contravía por la autopista y subió su motocicleta a la acera en inmediaciones de la estación, con tal de sorprender a los dos hombres que llevaban el motín en dos morrales.

En el recorrido se ve cómo tuvo que hacerle señales a conductores de moto y carro para que lo dejaran cruzar, en medio de la persecución.

De acuerdo con las autoridades, los implicados intimidaron con un arma cortopunzante al ciudadano, quien se dirigía a su lugar de trabajo, por lo que gracias a la intervención inmediata del uniformado se capturaron los dos sospechosos, pues los sometió en el piso mientras llegaron refuerzos.



El alcalde Federico Gutiérrez manifestó en su cuenta de X su agradecimiento y felicitación al que calificó como un valeroso policía.

“En Medellín hay autoridad hay reacción y una Fuerza Pública comprometida con proteger a la ciudadanía”, indicó el mandatario.

Por lo pronto, los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial.

Publicidad

De acuerdo con el más reciente informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-, los casos de hurto a personas en Medellín registran una reducción del 7 % frente al mismo periodo del año anterior, pasando de 3.786 en 2025 a 3.517 en 2026. Asimismo, los atracos presentan una disminución del 19 %, con 264 hechos menos.

Vea el video aquí: