Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Policía de civil frustró atraco en puente peatonal de El Poblado en Medellín; hay video

Policía de civil frustró atraco en puente peatonal de El Poblado en Medellín; hay video

El policía grabó como prueba cuando le preguntó a testigos del hecho para dónde habían cogido los ladrones, se metió un tramo en contravía por la autopista y subió su moto a la acera para sorprender a dos hombres que llevaban el motín en dos morrales.

