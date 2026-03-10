En vivo
Tres indígenas muertos y nueve heridos dejan disputas de grupos ilegales en la Sierra Nevada

Tres indígenas muertos y nueve heridos dejan disputas de grupos ilegales en la Sierra Nevada

La Gobernación del Magdalena activó el sistema CRUE y dispuso seis ambulancias para el traslado de los heridos al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en Santa Marta.

