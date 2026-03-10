Tres indígenas muertos y nueve heridos dejan disputas de grupos ilegales en la Sierra Nevada

Tres indígenas arhuacos asesinados y otros más heridos, entre ellos un niño de 6 años, es el saldo de los enfrentamientos que sostienen el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zona rural del municipio de Aracataca, Magdalena.

La cifra de fallecidos fue confirmada por el mayor general Royer Gómez, comandante del Ejército Nacional, quien precisó que las disputas se están dando en un área de la comunidad indígena Serankwa, en la parta alta de la Sierra Nevada, hasta donde ya se han trasladado las Fuerzas Armadas y otras autoridades para recuperar el control y rescatar al personal herido.

Defensores de Derechos Humanos habían advertido que los grupos ilegales convirtieron los resguardos indígenas en zona de guerra, mientras las Fuerzas Armadas estaban concentradas en las elecciones, por lo que ahora el Ejército debió reubicar a su personal para recuperar el terreno.

"A las tropas las estamos reposicionando, estamos reposicionando unidades que estaban incluso comprometidas en el Plan Democracia para poder asaltar el sitio, asegurar el área y permitir el ingreso también de entidades de socorro y nuestra Fiscalía para que se hagan las investigaciones de rigor. Esa es la operación que estamos adelantando en este momento", detalló el oficial.



A partir de esta operación y la misión humanitaria liderada por el Ejército se logró el rescate de nueve indígenas arhuacos que resultaron heridos en estos enfrentamientos, para quienes la Gobernación del Magdalena activó un plan de contingencia en el sistema de salud.

"Hemos decretado también una alerta amarilla. Estamos trabajando para garantizar esa prestación inmediata de salud a los indígenas heridos que van llegando acá al distrito de Santa Marta, directo a la Primera División del Ejército", informó la gobernadora Margarita Guerra.

Agregó que ha activado el sistema CRUE y se han dispuesto seis ambulancias que, con profesionales médicos, estarán a cargo del traslado de los heridos al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, centro médico de tercer nivel del Magdalena.