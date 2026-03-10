En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Regresa Miley Cyrus como Hannah Montana: así luce 20 años después

Regresa Miley Cyrus como Hannah Montana: así luce 20 años después

El especial contará con imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie, momentos icónicos revividos así como música característica de la serie.

Regresa Miley Cyrus como Hannah Montana
Regresa Miley Cyrus como Hannah Montana //
Foto: Disney Plus
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad