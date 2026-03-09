¿Cuántos votos aportará Aída Quilcué a Iván Cepeda como fórmula vicepresidencial? Senadora responde

La senadora indígena Aída Quilcué habló en Recap Blu sobre el papel político que jugará como fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda tras confirmarse la noticia por parte del líder del Pacto Histórico. Además, respondió a una de las preguntas que ya empiezan a surgir en el escenario electoral: cuántos votos podría aportar a la campaña presidencial.

La lideresa indígena no se animó a dar una cifra aproximada sobre los votos que podría sumarle a Cepeda en las urnas en las elecciones presidenciales que serán el 31 de mayo, pero destacó que cuenta con un importante apoyo de sectores sociales, étnicos y de opinión en el país.

"Está la votación indígena con mucho más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país. Yo creo que tengo que hablar sobre lo que ha sido mi trayectoria, y de cara al país hemos recogido una opinión importante, no sobre mi imagen y solamente sobre mi figura, sino sobre el proceso que hemos encaminado", detalló Quilcué.

Los votos que le sumó Francia Márquez a Petro

Vale recordar que hace cuatro años la actual vicepresidenta Francia Márquez, en la consulta del Pacto Histórico de 2022, obtuvo más de 700.000 votos que luego se sumaron a la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Frente a ese cálculo político, Quilcué enfocó su respuesta en su trayectoria y liderazgo que se podrían traducir en respaldo electoral.



"Tenemos una votación importante y sin duda lo demostraremos en este camino que hoy empezamos y que será definitivo y fundamental para el país", afirmó la senadora, quien pertenece al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y es reconocida por su liderazgo en el movimiento indígena.



El "sí" a Cepeda

La senadora también contó que su decisión de aceptar la fórmula vicepresidencial se dio tras conversaciones en las que se valoró su trayectoria como lideresa indígena y social.

“He aceptado para representar a nuestras comunidades indígenas, étnicas y todos los procesos comunitarios del país”, explicó, al señalar que el objetivo de la campaña será impulsar un proyecto político enfocado en la construcción de paz.

En ese sentido, Quilcué insistió en que la paz debe construirse desde los territorios, especialmente en regiones como el Cauca, donde la violencia sigue siendo una preocupación constante. Aunque reconoció que la llamada política de “paz total” no logró todos sus objetivos, sostuvo que el diálogo con los actores armados y las iniciativas territoriales siguen siendo una vía necesaria para reducir el conflicto en Colombia.

Ahora empieza la carrera por el país de cara a lo que será la primera vuelta de las elecciones presidenciales y los colombianos se expresarán en las urnas para decidir al sucesor del mandatario Petro.