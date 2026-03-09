¿Quién es Aída Quilcué, la senadora que será fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

El Pacto Histórico anunció a través de un comunicado que la senadora Aída Quilcué será la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda para las elecciones de este año.

Aída Quilcué es senadora y pertenece al Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais. Nació en Tierradentro, Cauca, y ha participado en procesos organizativos y comunitarios vinculados al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), donde fue consejera y participó en movilizaciones y defensa de derechos.

El anuncio de la fórmula presidencial se produce semanas después de su presunto secuestro en el departamento del Cauca. El 10 de febrero de 2026, la congresista fue retenida durante varias horas por hombres armados cuando se movilizaba por la vía que conecta los municipios de Inzá y Totoró. Tras activarse un operativo de búsqueda y presión de autoridades y comunidades, fue localizada y liberada junto con su esquema de seguridad.

El comunicado del Pacto Histórico señala que la fórmula presidencial buscará articular sectores políticos, sociales y comunitarios en torno a una agenda centrada en temas como la paz, la democracia y la justicia social. Esto se conoce mientras en la otra orilla, los candidatos de la derecha se reúnen para definir la fórmula de Palma Valencia, ganadora de la Gran Consulta con más de 3 millones de votos.



Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, figura como la mejor opción tras haber sumado más de 1 millón de votos; sin embargo, sus aspiraciones a la Alcaldía ponen en duda una posible aspiración a la vicepresidencia.

El candidato Iván Cepeda se refirió a esta decisión a través de su cuenta de X: “Para mí es realmente materia de una gran complacencia y, repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que el CRIC y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático. Aida me ha hecho el honor de aceptar esta invitación y de aceptarla al Pacto Histórico, así que juntos vamos a recorrer este camino”, dijo.