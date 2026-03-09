En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Quién es Aída Quilcué, la senadora que será fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

¿Quién es Aída Quilcué, la senadora que será fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

El anuncio de la fórmula presidencial se produce semanas después de su presunto secuestro en el departamento del Cauca.

¿Quién es Aída Quilcué, la senadora que será fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?
¿Quién es Aída Quilcué, la senadora que será fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?
Foto: AFP / redes sociales
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad