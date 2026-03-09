En vivo
Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aída Quilcué

Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aída Quilcué

La noticia se conoce un día después de las elecciones de las consultas interpartidistas, que dieron como principal ganadora a Paloma Valencia en la Gran Consulta por la Vida.

El senador Iván Cepeda habla con los medios de comunicación después de salir del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá el 28 de julio de 2025. El 28 de julio de 2025, un tribunal colombiano declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe de manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer expresidente del país sudamericano en ser condenado por un delito.
El senador Iván Cepeda habla con los medios de comunicación después de salir del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá el 28 de julio de 2025.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

