Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aída Quilcué

El candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora indígena Aída Quilcué. La decisión fue confirmada a través de un comunicado del partido político, un día después de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

Según el documento, la fórmula Cepeda–Quilcué busca representar una convergencia entre los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en el país. Desde el Pacto Histórico aseguraron que esta alianza pretende fortalecer un proyecto político enfocado en la paz, la democracia y la justicia social.

El anuncio contó con el respaldo de dirigentes del movimiento como Gabriel Becerra, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caycedo y Gloria Flórez, quienes respaldaron la fórmula presidencial de cara al proceso electoral.

¿Quién es Aída Quilcué?

Es una reconocida lideresa indígena nacida en el territorio de Tierradentro, en el departamento del Cauca. A lo largo de su vida pública ha tenido un papel activo en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, la protección del territorio, el medioambiente y la democracia en Colombia.



Antes de llegar al Congreso, Quilcué fue autoridad comunitaria y consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), uno de los procesos organizativos más importantes del movimiento indígena en el país. Desde ese espacio participó en diferentes movilizaciones y procesos sociales que han marcado la agenda política y comunitaria de las últimas décadas.

Actualmente se desempeña como senadora de la República y ha sido reconocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En 2021 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos “Defensa a Toda una Vida”, distinción que resaltó su compromiso con la protección de las comunidades y la promoción de la justicia social.