¿Por qué Iván Cepeda continúa liderando la encuesta Invamer? Análisis en Mañanas Blu

El senador Iván Cepeda amplió su ventaja en la más reciente encuesta Invamer y se consolida como favorito en la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Según el sondeo realizado para Noticias Caracol y Blu Radio, Cepeda pasó de 31,9 % en noviembre a 37,1 % en febrero, mientras que su más cercano competidor, Abelardo de la Espriella, apenas subió de 18,2 % a 18,9 %. La diferencia de 18,2 puntos porcentuales prácticamente duplica al candidato del movimiento Defensores de la Patria.

En el programa Mañanas Blu, periodistas y panelistas analizaron las cifras y coincidieron en que el fenómeno va más allá de una simple medición electoral: refleja un momento político y emocional del país que favorece al oficialismo.



Optimismo y percepción de cambio, las claves

Uno de los datos que más llamó la atención en el debate fue el aumento en la percepción positiva sobre el rumbo del país. La respuesta a si Colombia “va por buen camino” pasó del 34 % en noviembre al 45 % en febrero, un salto de 11 puntos que, según los analistas, coincide con el crecimiento del respaldo al presidente Gustavo Petro y, por extensión, a su sector político.

“De 34 a 45 son los mismos 11 puntos. Entonces está muy relacionado con Petro”, señaló Martín Orozco, gerente de Invamer, al establecer una conexión directa entre la mejora en la percepción del Gobierno y el crecimiento de Cepeda.

Otro dato relevante es que el 48,2 % de los encuestados considera que ha habido un “cambio positivo” durante los más de tres años de gobierno de Petro. Esta cifra, cercana al nivel de favorabilidad presidencial, sugiere que una parte significativa del electorado respalda la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico.



En un eventual escenario de segunda vuelta, Cepeda obtendría 59,4 % frente al 37,4 % de De la Espriella, una ventaja que replica prácticamente los márgenes del sondeo anterior. Aunque ningún candidato lograría hoy la mitad más uno en primera vuelta, el balotaje proyecta un panorama favorable para el senador.

Economía y “plata en el bolsillo”: el factor determinante

El análisis en Mañanas Blu apuntó a un elemento reiterado en la discusión: la economía cotidiana. Aunque el orden público sigue siendo el principal problema del país con 30,9 %, seguido por desempleo y economía (18 %) y la calidad y cubrimiento de la salud (14,6 %), varios panelistas coincidieron en que el impacto directo en los ingresos ha sido decisivo.

“El bolsillo no tiene ideología”, afirmó uno de los participantes. Otro fue más enfático: “Si hay plata en el bolsillo, que sea gobierno de izquierda, que sea gobierno comunista, eso no importa”.

El incremento del salario mínimo fue señalado como un “disparador” en la percepción ciudadana. “Cuando ya comienza lo del salario mínimo, ahí sí se dispara. Entonces es un disparador realmente”, sostuvo un panelista, en referencia al aumento del ingreso como catalizador del optimismo.

Incluso se mencionó que el fallo del Consejo de Estado relacionado con el salario mínimo pudo haber generado una reacción emocional en favor del Gobierno. “Yo creo que fue un disparador del disparador”, se dijo en el espacio radial.

El debilitamiento del discurso opositor

Otro de los ejes del debate fue la estrategia de la oposición. Según los panelistas, el discurso centrado en el “antipetrismo” y el temor al comunismo perdió eficacia. “Esa cruzada anticomunista se vuelve un poco vacía para la inmensa mayoría de los colombianos”, opinó Riveros.

Además, la percepción de que Colombia pueda terminar en una situación similar a la de Venezuela ha disminuido. Cada vez más ciudadanos están en desacuerdo con esa tesis, lo que debilita uno de los principales argumentos del sector opositor.

“La elección que la gente pensaba que era una elección de cambio se está volviendo en una posible elección de continuidad”, advirtió Álvaro Forero, quien recordó que el presidente Petro pasó de 32 % al inicio de la campaña a cerca de 49 % en respaldo, impulsado —según dijo— por un “populismo económico” efectivo en términos electorales.

En este contexto, el 53 % de los encuestados votaría por un candidato afín al Gobierno, frente a un 23 % que lo haría por un opositor, un dato que explica por qué Cepeda capitaliza el momento político.

Juventud y emociones: el componente demográfico

La encuesta también revela que el 56 % de los encuestados tiene entre 18 y 44 años, un segmento que, según se discutió, puede no estar tan impactado por problemáticas como la crisis del sistema de salud, dado que acude menos a este servicio.

“Entre más joven, menos va al sistema de salud”, dijo Néstor Morales, al tiempo que Juan Roberto Vargas destacó que el miedo al futuro bajó de 53 % a 48 %, mientras que quienes no sienten temor aumentaron de 46 % a 51 %. Este cambio en el estado de ánimo colectivo refuerza la narrativa de estabilidad y continuidad.

Para algunos analistas, más allá de la gestión concreta, la identificación simbólica juega un papel determinante. “La gente está juzgando al gobierno no tanto por su gestión, sino por lo que representa y por los sectores a los que representa”, afirmó Héctor Riveros.

Una foto del momento político

Desde la firma Invamer recordaron que la encuesta es “una foto interesante, importante”, pero no definitiva. “Invamer no puso a nadie, lo pusieron las personas que encuestamos con una metodología muy rigurosa”, aclaró uno de sus voceros ante cuestionamientos recurrentes.

El propio presidente Petro reaccionó a los resultados señalando que “somos mayoría en Colombia”, aunque insistió en la necesidad de un “pacto social por la vida”.