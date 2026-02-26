Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 26 de febrero de 2026

El Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos de chance más reconocidos y consultados en Colombia. Su frecuencia, atractiva estructura de premios y facilidad de participación lo mantienen como una de las opciones preferidas por miles de apostadores que buscan suerte diariamente.



Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 26 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 25 febrero 2026 7277 - 3 Dorado Mañana 23 febrero 2026 2374 - 0 Dorado Mañana 22 febrero 2026 5142 - 5 Dorado Mañana 21 febrero 2026 5142 - 5 Dorado Mañana 20 febrero 2026 9662 - 3 Dorado Mañana 19 febrero 2026 1937 - 5 Dorado Mañana 18 febrero 2026 2051 - 2 Dorado Mañana 17 febrero 2026 2628 - 5 Dorado Mañana 16 febrero 2026 7485 - 3 Dorado Mañana 14 febrero 2026 8477 - 3

Plan de premios del Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece diferentes modalidades de apuesta y un plan de pagos que depende del número de cifras acertadas y el tipo de apuesta. Los premios oficiales por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, también conocida como serie complementaria, que aumenta las posibilidades de premios adicionales y hace más atractivo el juego para los participantes.



Hora del sorteo del Dorado Mañana

El cronograma de este sorteo permite a los jugadores planificar sus apuestas y revisar los resultados con puntualidad:



Lunes a sábado: resultados publicados después de las 11:00 a. m.

resultados publicados después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realizan sorteos

Esta regularidad es valorada por los apostadores que desean consultar los resultados de manera confiable cada día hábil.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Los requisitos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso seguro y transparente para recibir los premios.

Con su frecuencia diaria, claridad en los pagos y transparencia en el proceso, el Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más confiables y seguidos del chance en Colombia, ofreciendo nuevas oportunidades de ganar en cada jornada.