Autoridades confirman primer caso de secuestro este año en Huila

Las víctimas de este primer caso de secuestro en 2026 son dos empleados de una comerciante del sur del departamento, quienes fueron plagiados el pasado 20 de enero en la zona rural de Íquira.

Según información preliminar, la pareja se trasladó desde Isnos hasta la vereda Río Negro, en Íquira, tras una citación dirigida a la dueña del establecimiento donde trabajaban. Al parecer, la convocatoria fue realizada por disidencias que exigían el pago de una extorsión.

“Desafortunadamente, desde enero de este año se presentó un hecho en el que fueron secuestradas dos personas por integrantes de organizaciones armadas ilegales en el occidente del departamento. La Policía Nacional, a través del Gaula, ubica a los familiares y a las posibles víctimas, quienes fueron requeridas por estos criminales con el objetivo de exigir dinero a cambio de la libertad de sus empleados”, explicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.

Las autoridades ya iniciaron la investigación y despliegan operativos en la zona para lograr la liberación de la pareja y dar con el paradero de los responsables.



“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y nuestro Gaula de la Policía, se han realizado actividades judiciales y la recolección de elementos documentales, testimoniales y tecnológicos para dar con la ubicación de estas personas”, señaló el comandante del Departamento de Policía Huila.

Por último, hizo un llamado a la comunidad para denunciar e informar a las autoridades sobre cualquier pista que permita localizar a las dos personas, que lamentablemente hoy continúan secuestradas.

En esta zona del Huila opera la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván ‘Mordisco’.