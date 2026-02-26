En vivo
Autoridades confirman primer caso de secuestro este año en Huila

Autoridades confirman primer caso de secuestro este año en Huila

Se trata de dos empleados de una comerciante del sur del departamento. El plagio se registró el pasado 20 de enero en la zona rural de Íquira.

