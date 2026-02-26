Rifirrafe entre la Secretaría de Educación de Antioquia y los docentes del departamento

Desde el pasado miércoles la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, entró en un paro por 72 horas. El motivo principal de este cese de actividades es la reclamación de un servicio de salud digno para los docentes. Casi 30.000 profesores en el departamento de Antioquia denuncian la mala prestación del servicio.

Luego de que se dieran a conocer las declaraciones de la secretaría de educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, donde indicaba que los profesores que entraron a paro no recibirán su pago por estas 72 horas de inactividad, debido a falta de prestación del servicio, Adida se pronunció.

Desde la agremiación aseguran que las entidades territoriales tenían conocimiento, desde hace un par de meses, de la fecha que se había estipulado para el paro de los maestros en el departamento y cumplirán con su cronograma, que hoy llega su tercer día.

Al respecto Lida Yasmín Morales Cuervo, presidenta de Adida.



"La invitación es a no desistir, debemos seguir en pie de lucha y las entidades territoriales conocen de primera mano la situación que hemos estado viviendo con el tema de la salud. No se angustien, la organización sindical sigue atenta a lo que está sucediendo y tampoco vamos a tener descuentos, haremos hasta lo imposible para que esto sea un éxito”.

Recordemos que desde la Secretaría de Educación del departamento indicaron que desde esta dependencia no se autorizó el cese de actividades de los docentes. Una situación que va en contra del proceso formativo de los alumnos.

Así lo anunciaba la secretaría de educación de Antioquia, Monica Ospina Londoño.

"Desde la Secretaría de Educación no se ha autorizado la desescolarización. Además de eso, también le recordamos que debemos cumplir la normatividad. ¿Y qué es la normatividad? ¿Qué nos dice? Cuando no hay prestación del servicio público, no se debe y no se puede dar el pago en términos equivalentes de salario”,

Este paro departamental de docentes comenzó con una movilización pacífica el día miércoles, ayer jueves 400 maestros realizaron un plantón a las afueras de la Fiduprevisora en la ciudad de Bogotá, y para hoy, en su último día, se realizará otra plantón, esta vez en Medellín, a las afueras de la sede del Fomag en la avenida 33.

Durante estos tres días de paro de docentes en el departamento de Antioquia, unos 12.000 profesores de los 20.000 con los que cuentan los municipios no certificados han dejado de prestar su servicio, afectando el proceso de educación de alrededor de 250.000 estudiantes.