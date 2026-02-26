Gobierno emite circular por riesgo de sarampión, ¿de qué trata?

A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud emitieron una circular conjunta con directrices para prevenir posibles brotes de sarampión en Colombia, ante el aumento de casos en varios países del continente.

La decisión se da luego de que la Organización Panamericana de la Salud advirtiera sobre un crecimiento sostenido de contagios en la región durante 2025 y 2026. Según el reporte, se han registrado más de 14.800 casos y 29 muertes en América, incluidos fallecimientos en población indígena. Entre los países con mayor número de contagios aparecen Canadá, México, Estados Unidos y Brasil.

De hecho, Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión, luego de mantener circulación del mismo genotipo del virus durante un año.

El Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países anfitriones, movilizará a millones de viajeros. Por eso, las autoridades colombianas pidieron a gobernaciones, alcaldías, EPS y demás entidades del sistema de salud reforzar la vacunación, especialmente con la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), y verificar esquemas completos en viajeros.



La recomendación es clara: cualquier persona desde los seis meses de edad que no tenga prueba de vacunación o inmunidad debe aplicarse la dosis al menos dos semanas antes de viajar a zonas con transmisión activa.

El Ministerio también pidió fortalecer la vigilancia epidemiológica, informar a la ciudadanía sobre síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal y ojos rojos, y activar planes de respuesta antes, durante y después del evento deportivo.

La evaluación de riesgo realizada en febrero por la autoridad sanitaria regional concluyó que la probabilidad de propagación del sarampión en América es muy alta, debido a brotes activos, casos importados y baja cobertura de vacunación en algunos grupos