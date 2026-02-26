En vivo
Acemi anuncia acciones legales por decreto que redistribuye afiliados en salud

Acemi anuncia acciones legales por decreto que redistribuye afiliados en salud

Acemi cuestionó el Decreto 0182 de 2026, advirtió riesgos en la atención a los usuarios y anunció que acudirá a instancias judiciales para controvertir la medida.

