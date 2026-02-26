Este será el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo, ¿se acerca el retiro del portugués?

De cara al inicio de la Copa del Mundo 2026, las grandes figuras del balompié mundial se preparan al máximo par dar lo mejor de sus selecciones, mientras que algunos tendrán su última participación y adiós. Uno de ellos ha sido Cristiano Ronaldo, que, a sus 41 años, sueña con levantar el codiciado trofeo.

El astro portugués buscará hacer historia y, al igual que apodo, comandar a todo este grupo de jugadores a lograr algo que, hasta ahora, ha sido imposible. Sin embargo, faltando tres meses para que se conozca la lista de Portugal, se confirmó el nuevo equipo del astro portugés desde este año en España, pero no como algunos piensan como futbolista, sino como uno de sus propietarios.

Cristiano Ronaldo adquirió el 25 % del Club Almería de Liga Hypermotion -segunda división de España-. Un movimiento que sorprendió a varios, incluyendo el técnico del equipo, el español Rubi.

Cristiano Ronaldo Foto: AFP.

"Bueno, eh... Desde nuestra posición muy contentos. Darle la bienvenida, creo que es una gran noticia porque, bueno, al final personas como él con ese conocimiento del deporte al 1.000 x 1.000 y que pueden ayudar al grupo nuestro, creo que es una noticia alucinante para todo el club y toda la provincia. Darle la bienvenida", dijo.



Si bien la compra de la Almería va más allá de su presente deportivo, para algunos creció la incógnita si este será un movimiento pensando en su futuro ante un inminente retiro como futbolista, pues, con 41 años y un Mundial cerca, parece que el ocaso de la carrera del portugués estaría cerca y estos proyectos serían parte del recorrido que quiere seguir más adelante.

"Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", fueron las palabras del portugués sobre su nuevo equipo.