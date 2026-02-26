IPS privadas advierten riesgo financiero tras circular que prioriza giro a hospitales públicos

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas reaccionaron a la circular emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social que ordena el pago por giro directo a hospitales públicos con el fin de garantizar recursos oportunos. Aunque reconocen la necesidad de fortalecer la red pública, advierten que la medida podría dejarlas en desventaja y afectar la estabilidad financiera del sistema.

A través de una comunicación oficial, la Unión de IPS Colombia (UNIPS) manifestó su preocupación por lo que consideran un posible trato desigual en la distribución de los recursos. El gremio recordó que las IPS privadas representan cerca del 90 % de la capacidad instalada en salud del país y atienden a millones de usuarios en diferentes niveles de complejidad.

Gobierno expide primer decreto para cambiar sistema de salud Foto: referencia, AFP

Según señalaron, si la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) no les gira directamente los recursos correspondientes por los servicios ya prestados, el impacto financiero podría ser alto, no solo para las clínicas y centros médicos privados, sino para toda la red de atención.

Las IPS privadas insisten en que el flujo de recursos debe ser oportuno y sin distinción por naturaleza jurídica del prestador, pues tanto hospitales públicos como privados cumplen un papel esencial en la garantía del derecho a la salud. En ese sentido, pidieron que la aplicación de la circular sea integral y que no se generen desequilibrios que puedan traducirse en retrasos en pagos, afectaciones operativas o limitaciones en la prestación de servicios.



El gremio concluyó que el debate no es sobre la priorización de un sector, sino sobre la necesidad de asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a toda la red prestadora, para evitar riesgos en la atención de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema de salud.