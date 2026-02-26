En vivo
Salud  / IPS privadas advierten riesgo financiero tras circular que prioriza giro a hospitales públicos

IPS privadas advierten riesgo financiero tras circular que prioriza giro a hospitales públicos

La Unión de IPS Colombia pidió al Ministerio que el flujo de recursos sea equitativo para toda la red. Señalan que, si la ADRES no les gira directamente, se pone en riesgo atención y sostenibilidad.

