En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
José Félix Lafaurie
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / EPS intervenidas deben priorizar pagos a hospitales públicos a la hora de gestionar giros directos

EPS intervenidas deben priorizar pagos a hospitales públicos a la hora de gestionar giros directos

El ministerio insiste en que busca incrementar la liquidez inmediata de los hospitales públicos, especialmente de las Empresas Sociales del Estado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad