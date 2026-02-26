¿Regresa Gorillaz a Bogotá? Esto es lo que se sabe de un posible concierto

2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, con todo su universo ficticio de Gorillaz, podrían regresar este 2026 a Bogotá tras su último concierto en el Movistar Arena, que, de hacerse oficial, sería un hito importante por los fans de esta agrupación que desde inicios de los 2000s se ha vuelto en una de las más queridas en el mundo.

Al inicio un concierto era un rumor que Conciertos Colombia, reconocido portal de noticias de la industria, había medio mencionado el tema, pero en Bogotá comenzaron a aparecer una serie de imágenes de la agrupación en el norte de la ciudad, lo que alimentó más el rumor de que se pueda dar este evento en la capital.

Cabe destacar que este rumor llegó de la mano con el anuncio de The Mountain, el nuevo álbum de la agrupación que verá la luz desde este 27 de febrero y apunta a ser uno de los más importantes de este universo y estos personajes tan reconocidos.

Gorillaz // Foto: Facebook Gorillaz

Hasta ahora esta agrupación solo ha visitado en dos ocasiones la ciudad. Primero en el Festival Estéreo Picnic de 2018 como parte de la cabeza del evento y, en 2022, en un show en solitario en el Movistar Arena, también en Bogotá.



"La banda planea presentar el álbum en una gira que comenzará el 20 de marzo de 2026 en Manchester y recorrerá estadios del Reino Unido e Irlanda, con fechas ya agotadas en Glasgow y Cardiff. El recorrido incluirá un show en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el 20 de junio de 2026, que será el más grande del grupo en su país, con Sparks y Trueno como invitados. Durante el verano europeo, el proyecto llevará su espectáculo a distintos festivales del continente", indicaron desde Billboard.