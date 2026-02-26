En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cinco puentes colapsados en dos meses y 18 en tres años: Colfecar alerta crisis en el sector

Cinco puentes colapsados en dos meses y 18 en tres años: Colfecar alerta crisis en el sector

Advirtieron que el deterioro y la caída de puentes está paralizando regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena, afectando empleo y abastecimiento, por lo que pidió decisiones presupuestales urgentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad