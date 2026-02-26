Cinco puentes colapsados en dos meses y 18 en tres años: Colfecar alerta crisis en el sector

El sector transportador lanzó una alerta por lo que considera una emergencia silenciosa: la caída y el grave deterioro de puentes en distintas regiones del país. Colfecar resaltó que las cifras son preocupantes, pues en los últimos 12 años se han caído o sufrido daños graves 29 puentes en Colombia. Pero lo más alarmante es que 18 de esos casos (el 62 %) ocurrieron entre 2023 y lo que va de 2026. Y solo en los primeros meses de este año ya van cinco colapsos.

“Desde el 2023 al 2025 se cayeron 13 puentes y en lo que va corrido del 2026 ya se han caído 5 puentes. De estos puentes, en total 13 son responsabilidad del INVIAS y 9 están asignados a la ANI. En lo corrido del 2026, debido a la ola invernal, se registraron 5 puentes caídos, lo que ocasionó grandes afectaciones a la movilidad en la región del Uraba Antioqueño, Córdoba y Magdalena”, explicó Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar.

Desde el gremio sostienen que detrás de cada colapso hay empresas paralizadas, conductores sin trabajo, retrasos en entregas y sobrecostos que terminan afectando a comerciantes y consumidores.

Además, cuestionaron la lentitud en las respuestas. En el caso del puente de Mendihuaca, en Magdalena, se anunció un paso provisional, pero en otras zonas como la vía Necoclí–Arboletes, en Antioquia, la comisión del INVIAS llegó más de 20 días después del colapso y aún no se restablece el tránsito.



“Desde 1996 existe el sistema SIPU-COL, administrado por el INVIAS, que contiene el inventario y la información técnica sobre el estado estructural de todos los puentes del país. La información ya existe. Lo que falta es decisión en la asignación presupuestal”, afirmó Hernández, quien aseguró que el país sí tiene como anticiparse a estas emergencias.

En este sentido, pidieron revisar los contratos de mantenimiento para que incluyan intervenciones estructurales y no solo arreglos superficiales y que se definan cronogramas y presupuestos claros para soluciones definitivas, no temporales.

Colfecar detalló cuáles son los puentes que han colapsado en lo corrido de 2026. El 2 de febrero se cayó el puente El Chima, en Córdoba, afectando la movilidad en la vía Lorica–Chinú. Un día después, el 3 de febrero, se registraron tres colapsos en dos departamentos: en Magdalena cayó el puente Mendihuaca, complicando el tránsito entre Santa Marta y el río Palomino; y en Antioquia se desplomaron los puentes San Juan y Mulatos, en la vía Necoclí–Arboletes, dejando afectados tramos de 63 y 17 kilómetros, respectivamente. Finalmente, el 8 de febrero, también por cuenta de las lluvias, colapsó el puente Jalisco, en Córdoba, afectando la conexión entre Puerto Rey y Montería.

Los transportadores dicen que están dispuestos a trabajar con el Gobierno, pero insisten en que no se puede normalizar que los puentes sigan cayéndose. Para ellos, esta ya es otra emergencia que requiere atención urgente.