Volqueta sin frenos se estrelló en La Estrella, Antioquia; una persona muerta y tres heridas

Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de La Estrella, luego de que una volqueta, aparentemente, perdiera los frenos y se estrellara contra una edificación. El reporte indica que el vehículo transportaba material y descendía por la vía cuando sufrió la falla mecánica.

Según los primeros informes, el vehículo perdió el control y terminó impactando con una empresa y, al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que el conductor de la volqueta falleció en el lugar del accidente y al menos tres personas más resultaron heridas.

Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que organismos de emergencia de La Estrella e Itagüí continuaban atendiendo la emergencia, realizando labores de rescate, valoración estructural de la construcción afectada y evacuación.

Por su parte, y debido al riesgo de colapso en la infraestructura impactada, cerca de 100 personas que se encontraban en la zona fueron evacuadas como medida preventiva a la par que las autoridades continúan investigando las causas precisas del accidente.



Indicaron desde La Estrella que se busca determinar si la falla en el sistema de frenos fue la causa definitiva del siniestro, por lo que expertos recogieron evidencia para tratar de esclarecer el hecho.