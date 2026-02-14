En La Estrella, Antioquia, denuncian que no es la primera vez que colapsa tubo que causó emergencias

Los estragos por la creciente súbita de la quebrada La Bermejala, que inundó viviendas y vías públicas en sectores como El Ciclista, la entrada a la vereda Pueblo Viejo y la parte alta de la zona que lleva el mismo nombre del afluente, sigue generando preocupación en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá.

Vecinos del sector aledaño a La Bermejala narraron la furia con la que la lluvia inundó varias zonas, dejando a por lo menos siete viviendas afectadas directamente, que se suman a otras que sufrieron daños por hechos anteriores.

"Comenzó a llover pasito, luego ya fue aumentando, fue aumentando. Ya cuando salimos, que salió el hijo mío, ya vimos todo esto acá, usted se llevó carro, se llevó motos, se llevó rejas y quedamos aquí totalmente, la entrada para nosotros aquí, todo esto está afectado, todo esto está tapado aquí, y la hermana mía fue evacuada", narró Álvaro Franco, testigo de la emergencia.

Sandra Torres, presidenta de la Junta de Acción Comunal, manifestó que hay preocupación en el sector porque la quebrada fue “tapada” años antes, quitándole su cauce natural, por lo que no es nuevo que genere afectaciones.



"Hace muchos años a esta quebrada, prácticamente la enterraron, le quitaron como su cauce normal, le colocaron un tubo, no sé de qué dimensión, para poder construir. Entonces, acá se hizo la carretera, y en la quebrada pasa por un tubo debajo de esta casa y de parte de la carretera, y desemboca abajo. ¿Qué sucedió anoche? Se rebozó", manifestó Torres.

Ante esta denuncia de la comunidad, el secretario de Obras Públicas del municipio, David Cano, señaló que es complejo modificar la mencionada tubería y que, por la alta cantidad de lluvia, no resistió.

"El deslave ocasionado, la capacidad de ese espacio por donde la quebrada baja no era apta para esa cantidad. Entonces es algo que está construido desde hace muchos años y realmente hoy es difícil como hacer una modificación a esto y estaremos realizando unos estudios pertinentes para ver qué podemos hacer", detalló el funcionario.

Cano expiró que fueron dos eventos de fuertes precipitaciones los que a su vez generaron dos movimientos en masa que dieron origen a la emergencia. Hasta ahora, la Alcaldía indica que por esta emergencia resultaron afectadas 12 viviendas, dos locales comerciales y 35 personas.