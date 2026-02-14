En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En La Estrella, Antioquia, denuncian que no es la primera vez que colapsa tubo que causó emergencias

En La Estrella, Antioquia, denuncian que no es la primera vez que colapsa tubo que causó emergencias

La Alcaldía Municipal asegura que adelanta el censo y evalúa el riesgo en la zona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad