Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su trayectoria y la constancia en sus sorteos lo han convertido en una referencia diaria para miles de apostadores que esperan conocer los resultados oficiales y confirmar si su número fue el ganador.



Número ganador del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 13 febrero 2026 6900 - 5 Paisita Día 12 febrero 2026 2488 - 8 Paisita Día 11 febrero 2026 8298 - 2 Paisita Día 10 febrero 2026 5292 - 5 Paisita Día 9 febrero 2026 0166 - 5 Paisita Día 8 febrero 2026 5876 - 7 Paisita Día 7 febrero 2026 4268 - 6 Paisita Día 6 febrero 2026 6298 - 3 Paisita Día 5 febrero 2026 1818 - 5 Paisita Día 4 febrero 2026 7109 - 2

¿A qué hora juega el Paisita Día?

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad de sus sorteos. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite a los participantes planear sus apuestas y consultar los resultados sin interrupciones.

Horarios oficiales del sorteo:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad facilita que los jugadores estén atentos al resultado y verifiquen oportunamente sus números.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

El Paisita Día cuenta con varias modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Estas son las principales opciones:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada persona elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas de ganar.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar los siguientes documentos en un punto autorizado:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a sus reglas claras, horarios definidos y procesos regulados, el Paisita Día continúa siendo uno de los chances más confiables y tradicionales de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan sus resultados cada día.