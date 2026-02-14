Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su trayectoria y la constancia en sus sorteos lo han convertido en una referencia diaria para miles de apostadores que esperan conocer los resultados oficiales y confirmar si su número fue el ganador.
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|13 febrero 2026
|6900 - 5
|Paisita Día
|12 febrero 2026
|2488 - 8
|Paisita Día
|11 febrero 2026
|8298 - 2
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad de sus sorteos. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite a los participantes planear sus apuestas y consultar los resultados sin interrupciones.
Horarios oficiales del sorteo:
Esta regularidad facilita que los jugadores estén atentos al resultado y verifiquen oportunamente sus números.
El Paisita Día cuenta con varias modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Estas son las principales opciones:
Esta variedad permite que cada persona elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas de ganar.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar los siguientes documentos en un punto autorizado:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Gracias a sus reglas claras, horarios definidos y procesos regulados, el Paisita Día continúa siendo uno de los chances más confiables y tradicionales de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan sus resultados cada día.